Luis Suárez se lesionó ante el Madrid y estará un mes fuera de las canchas

Las malas noticias no cesan en Barcelona. Si bien el tema central es el atentado ocurrido ayer, en el ámbito deportivo tampoco la pasan bien. A la salida de Neymar y la falta de refuerzos de jerarquía para reemplazarlo, además de la estrepitosa caída sufrida a manos del Real Madrid en los dos encuentros de la Supercopa española, hay que sumarle hoy la baja por un mes del uruguayo Luis Suárez, una de las figuras del equipo, quien terminó sentido frente a los merengues.

“Las pruebas realizadas esta mañana (ayer) han confirmado que el jugador tiene una distensión en la cápsula posterior de la rodilla derecha”, informó este jueves el Barcelona en un comunicado, con lo que quedó confirmado que el ‘Pistolero’ se perdería las primeras cuatro jornadas de la liga española, así como los choques ante Argentina y Paraguay por las Eliminatorias.



Otro que terminó golpeado frente al Madrid y hasta tuvo que ser reemplazado fue Gerard Piqué. El central sufrió una sobrecarga en el aductor de la pierna izquierda y podría no estar en el debut de la liga ante el Betis este domingo.

Y si algo faltaba para completar las malas nuevas, Jordi Mestre, vicepresidente del club, confesó que si bien todo está acordado para que Lionel Messi firme su renovación, esta aún no ha sido rubricada por el argentino. “Solo falta la firma, pero está todo listo. Todo pinta muy bien. Me sorprendería que no se llevara a cabo”, sostuvo el dirigente.

PAULINHO FUE PRESENTADO

En un ambiente enrarecido por las circunstancias ya contadas, se realizó la presentación del brasileño Paulinho, primer refuerzo blaugrana tras la partida de Neymar, procedente del Guangzhou. “Prometo trabajo y esfuerzo, me dedicaré a fondo a ayudar a mis compañeros. Estoy preparado, por eso he perseguido el sueño de estar aquí”, sostuvo.

¿SABÍAS QUÉ?

* Messi usó sus redes sociales para solidarizarse con las víctimas del atentado en Barcelona.



* “No nos vamos rendir. Mi apoyo y condolencias a las familias y amigos de las víctimas del terrible atentado en nuestra amada Barcelona”, manifestó el crack argentino.