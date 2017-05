Luis Advíncula: "Mi lesión complica mis posibilidades de ser convocado"

Luis Advíncula , lateral del Tigres de México, admitió que sus oportunidades de ser llamado por Ricardo Gareca a la siguiente fecha FIFA se pueden complicar un poco a raíz de su lesión.

El defensa tiene tiempo sin jugar y todavía no ha recobrado el titularato en el conjunto mexicano.

“No sé nada de la Selección, no he conversado aún con nadie en cuanto a mi convocatoria a la próxima fecha FIFA. Ojalá esté, pero por mi lesión las posibilidades se pueden complicar un poco. Este es uno de los clubes más competitivos de América, tuve la mala suerte de lesionarme en un buen momento y el lateral que entró por mí está haciendo las cosas bien. Ahora me toca esperar”, manifestó a ‘Capital Deportes’.

El jugador indicó que el balompié ‘charro’ se caracteriza por ser rápido y que espera seguir adaptándose. “El fútbol mexicano es muy rápido; si no eres veloz acá, no puedes jugar. Aparte, el buen estado de las canchas ayuda mucho. El 90% de los campos están buenos, siempre son regados. Creo que eso ayuda a que el fútbol sea más rápido y dinámico; por mi lado, estoy casi adaptado a lo que es el fútbol mexicano. Todavía no tengo tanto tiempo acá pero espero seguir progresando en mi proceso de adaptación”, sostuvo.

Asimismo, el chinchano destacó el buen momento que viven algunos futbolistas peruanos en el extranjero y habló de la continuidad del ‘Tigre’ en la ‘bicolor’.

“Es bonito ver a varios peruanos triunfando en el exterior. Escuchar de un compatriota que la viene rompiendo en otro país me llena el pecho de orgullo. El ‘Chato’ Ruidíaz viene haciendo las cosas bien acá, mientras que Paolo y Trauco han campeonato en Brasil. En cuanto a la renovación de Gareca, creo que eso se le debería consultar a los dirigentes. Si bien creo que viene haciendo las cosas bien y que le deberían renovar, los que tienen la última palabra son los pesos pesados de la FPF”, aseveró.

