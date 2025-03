'Loco' Vargas y su SUFRIMIENTO ANTES DE RETIRARSE: "Me ganaban mentalmente"

Juan Manuel Vargas se retiró en el 2019, a los 35 años, pero pudo hacerlo mucho después o -tal vez- en mejores condiciones que en las que lo hizo debido al calvario por el que atravesó.

Como se recuerda, el 'Loco', junto a Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Paolo Guerrero, era uno de los 'cuatro fantásticos' de la Selección Peruana hasta que decidió regresar a la 'U'.

De vuelta en el cuadro crema (2017), el ex de Tilsa Lozano se mostró muy subido de peso, lento y hasta colérico. Todo esto por un grave problema emocional por el que estaría pasando.

“Yo era muy temperamental, pero -cuando corría- veía que me podían pasar. Yo no estaba bien, mentalmente me ganaban. Y a mí, me daba ganas de patear a alguien (en represalia)", reveló.

El exlateral-volante del Catania, Fiorentina y Betis, "a veces, me sentía solo, pero soy la cara de mi familia, no puedo demostrar debilidad, y eso se fue acumulando hasta que exploté.

"Hubo momentos en los que metía un trago y empezaba a moquear escuchando una música. Así me liberaba", explicó Juan Manuel Vargas a Verónica Linares, admitiendo que necesitaba ayuda.

En pandemia “no sé si me agarró una depresión, pero fui al psicólogo porque no quería hacer nada: no dormía, me levantaba viendo películas en la mañana y de nuevo me dormía, no hacía nada”.

'Loco' Vargas sobre Guerrero, Barcos y Pizarro:

“Claudio Pizarro sigue en el ambiente futbolístico, va a ver al Bayern Münich al estadio, yo no. Yo ni quería ir al Monumental. Cuando estaba dentro del campo, pensaba que algo me faltaba", agregó.

Sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos afirmó que “ellos toman la disciplina muy bien y se cuidan, porque yo también tengo 41 años, pero ya no es lo mismo, ya no corres igual”, finalizó el 'Loco'.

