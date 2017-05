¿Lionel Messi tiene un 'hermano gemelo' y es iraní?

Al parecer, Lionel Messi decidió darse una vuelta por las calles de Hamadan, en Irán, luego de la victoria por 4-1 ante el Villarreal. O eso es al menos lo que creyeron los hinchas de ‘La Pulga’ al ver a un sujeto idéntico al astro argentino en el Cercano Oriente.

Se trata de Reza Parastesh, un joven de 25 años cuyo parecido con la estrella del Barcelona ha generado el alboroto de los hinchas blaugranas iraníes. De acuerdo con la AFP, la policía local tuvo que detenerlo y llevarlo a la comisaría para tranquilizar a la fanaticada que se aglomerada alrededor de su auto.

Y es que para hacer más creíble su nueva identidad, Reza se ha dejado crecer la barba y viste la camiseta con la 10 en el dorsal.

“La gente ahora me ve realmente como el Messi iraní y quiere que imite todo lo que hace”, cuenta. “Cuando salgo a la calle realmente quedan en shock. Soy feliz cuando veo la alegría de las personas que me ven y eso me da mucha energía”, agrega.

La idea nació del padre de Parastesh, quien convenció a su hijo de probar la camiseta del Barcelona. Al darse cuenta del parecido, Reza no dudó en dejarse crecer su barba.

Al parecer esta similitud podría generarle ingresos económicos al iraní. El único inconveniente es que Reza no tiene las mismas habilidades que Lionel Messi con el balón. Sin embargo, está trabajando duro para revertir esta situación.

“Ser el mejor jugador de la historia del fútbol debe tenerlo muy ocupado. Yo puedo ser su representante cuando tenga mucho trabajo por hacer”, refirió.

