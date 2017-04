El polémico periodista deportivo argentino, Martín Liberman, criticó nuevamente a Lionel Messi tras su destacada actuación con el Barcelona en el clásico de la Liga Española frente al Real Madrid.

“Yo no festejo los goles del Barcelona. Si a ustedes les gusta festejar los goles del Barcelona vístanse de catalanes, salgan a la calle”, señaló Liberman durante la última emisión del programa Debate Final.

Luego agregó: “Yo nací en Argentina. A mí qué me importan los goles del Barcelona, a mí qué me importan los goles del Napoli, a mí qué me importan los goles de Di María en el PSG. No me interesan un pito”.

La controversia se generó luego de los goles de Messi, Higuaín, Aguero y Di María con sus respectivos clubes. “Los goles en Europa que no se festejan en Argentina”, rotuló la producción en el debate.

“Son goles menores que solo le sirven a ellos. Lo único que hacen es fomentar su ego o su billetera frondosa. Yo quiero que Messi la rompa con Argentina y nos haga campeones del mundo de una vez”, sentenció Martín Liberman.

