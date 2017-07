Lionard Pajoy: “No hay presión por anotar”

Lionard Pajoy no pierde la calma pese a que su producción goleadora este año con Alianza Lima es muy pobre. El ariete colombiano solo marcó cuatro goles esta temporada, pero él dice que eso no lo condiciona y que trabaja para mejorar.

“Me siento bien. Este Alianza Lima refleja que juega de manera colectiva. Si no hago gol, he dado mi máximo esfuerzo o una asistencia. Lo personal va a llegar solo. No hay presión por marcar, la presión es por ganar el partido. Uno, como delantero, busca marcar siempre”, señaló a Gol Perú.

Sobre el momento que viven los ‘grones’, Pajoy dijo estar muy tranquilo. “Nos vino bien la última victoria. Ahora, dependemos de nosotros. Tenemos que luchar partido tras partido”, indicó el ‘cafetero’.

Por otro lado, el lateral izquierdo Francisco Duclós renovó su vínculo con los ‘grones’ hasta fin de este año. El jugador de 21 años será de la partida el domingo ante Sport Huancayo tras la expulsión de Alexis Cossio.