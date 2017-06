Liam Gallagher y una crítica inesperada: "Si Guardiola no gana un gran trofeo con el City, debe irse"

Liam Gallagher, aparte de cautivar por muchos años con su música, también se convirtió en una voz autorizada cuando de hablar sobre el Manchester City se trata. El líder de la desaparecida Oasis es uno de los hinchas más famosos del mundo de los ‘citizens’.

► Liam Gallagher: “Al diablo la reunión con Oasis”

Y es por esta importancia que sus palabras han hecho eco. En una entrevista a la revista francesa ‘So Foot’ el menor de los hermanos Gallagher elogió al brasileño Gabriel Jesús y tiró un dardo contra el entrenador citizen: “Si no gana un trofeo, deberá irse”.

Es que el Pep Guardiola terminó la temporada 2016/2017 sin ganar ni un título con el Manchester City. Este resultado le ha traído duras críticas desde diversos frentes. Aunque nadie creería que fuese el músico quien las daría.

“Es absolutamente necesario ganar el título la próxima temporada, no podemos dejárselo al Chelsea. Si no ganamos un gran trofeo, Pep no podrá quedarse”, manifestó el músico.

Liam Gallagher también refirió que el técnico español se equivocó al deshacerse del portero Joe Hart tan pronto. “Se pegó un tiro en el pie. Es verdad que no era el mejor portero, pero se podía haber quedado una temporada más (…) Unido a la ausencia de (Vincent) Kompany, nos ha faltado liderazgo en defensa”, analizó el cantante”

Eso sí, no se guardó halagos para Gabriel Jesús, el joven delantero brasileño que llegó al Manchester City en la temporada anterior.

“Me encanta Jesús. Es genial, joder. Me encanta. En el futuro, él aterrorizará defensas. Me recuerda un poco a Ronaldo, porque se atreve a jugársela. Y yo odio a los gandules que no se atreven a jugársela”, dijo Liam en la entrevista.

EL músico también dijo no tener problemas de ser hincha de un ‘club rico’. “Nací en 1972. Y puedo afirmar que en los años 70 y 80 el Manchester City era realmente un equipo de mierda. Así que me alegró que comprasen el club. Estoy bastante contento de que seamos un club con pasta”, afirmó.

