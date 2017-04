Atlético de Madrid visita a Leicester en el duelo de vuelta de ambos equipos por los cuartos de final de la Champions League.

El encuentro se disputará este martes a la 1:45 p.m. (hora peruana) y será transmitido en directo a través de Fox Sports.

Luego de imponerse por la mínima diferencia en el estadio Vicente Calderón, el conjunto español buscará el pase a las semifinales del certamen más importante del continente europeo.

Atlético tendrá que resolver la ronda en condición de visita, historia que ya es conocida para los madridistas. En la edición 2013/14, los ‘colchoneros’ definieron su acceso a la final ante Chelsea en Stamford Bridge, tras empatar sin goles en casa.

Mientras que, en la versión previa (2016), también pelearon el título de Europa luego de derrotar al Bayern Munich. Primero se impuso 1-0 en el Calderón y cayó 2-1 en el Allianza Arena, clasificando por el gol de visitante.

Un gol de visitante es determinante y podría ser nuevamente la clave del éxito. Antoine Griezmann lleva 24 goles y once asistencias en la temporada, Carrasco acaba de reencontrarse con las redes tras su doblete al Osasuna y el brasilero Filipe Luis marcó tres goles en los últimos cinco encuentros.

Por otro lado, el portero esloveno Jan Oblak ha logrado que su arco permanezca invicto en siete de los últimos nueve compromisos.

El Atlético de Diego Simeone ha disputado 45 duelos por la Liga de Campeones —27 triunfos, diez empates y ocho derrotas— y hasta el momento solo cayó por más de un gol en la prórroga de la final del 2014 ante Real Madrid.

En tanto, mantuvo 27 veces el cero en su portería y no pudo marcarle al rival de turno en diez ocasiones.

En esta ocasión, al frente estará el complicado Leicester, que ya sabe lo que es dar un golpe por en esta Champions. Los ingleses remontaron la definición ante Sevilla por octavos luego del 2-1 en el Sánchez Pizjuán.

