Lo acertado es tener negocios fuera de las canchas porque uno no es jugador toda la vida, pero si los nexos es con el narcotráfico, la idea es mala, muy mala.

El reciente caso del cual es todos los medios hablan tiene que ver con Rafael Márquez Álvarez, seleccionado nacional mexicano, quien ha sido asociado por Estados Unidos precisamente por sus vínculos con el narcotráfico.

➤ Rafael Márquez brindó declaraciones a autoridades tras ser vinculado al narcotráfico

¿Qué otros jugadores han despertado polémica por estar relacionados con el narco? No son pocos.,

Esta es la lista, de acuerdo con información recopilada por Récord, AS de España y Debate:

1. Jared Borguetti

El atacante mexicano estuvo vinculado por asistir a una fiesta organizada por el mayor de los Arellano Félix, líder del cartel de Tijuana, en México, quien fue asesinado en esa celebración.

2. René Higuita

Es considerado uno de los mejores guardametas colombianos, pero eso no fue impedimento para que lo investigaran tras comprar una casa que supuestamente le pertenecía a gente vinculada con el narcotráfico. Cuando se descubrió que fue parte de la organización de un secuestro fue detenido durante seis meses. Luego abandonó la cárcel por falta de pruebas.

3. Omar Ortiz

Conocido como ‘El Gato’. Fue acusado de participar en dos secuestros del Cártel del Golfo mientras jugaba con Rayados de Monterrey. El ex arquero de varios clubes mexicanos tuvo que confesar que estuvo implicado y que cobró más de 100 mil pesos por cada uno.

El cancerbero regiomontano fue declarado culpable de haber participado en el robo de un vehículo y en una serie de secuestros para un líder de plagiaros que trabajaba para el narco, el más destacado, el del esposo de Gloria Trevi.

Ortíz lleva 4 años en el Penal de Cadereyra de Nuevo León.

4. Daniel Andrés Gómez

Elemento del Club Tijuana Xoloitzcuintles de Caliente, mejor conocidos como Club Tijuana, Xoloitzcuintles o simplemente Xolos, fue detenido cuando intentaba cruzar metanfetamina hacia los Estados Unidos.

5. Mario Balotelli

Un elemento de la mafia napolitana afirmó que el delantero vendía droga en el barrio de Scampia, Italia, de acuerdo con el diario Debate de México.

6. Edson Cholbi do Nascimiento (Hijo de Pelé)

Edinho, el hijo del legendario futbolista Pelé, fue arrestado numerosas veces en un mismo proceso por haber sido relacionado con el crimen negativo. En 2005 fue detenido junto con otras 17 personas y fue acusado de lavado de dinero y de tráfico de drogas. Volvió a estar tras las rejas luego de que un tribunal de justicia de Sao Paulo rechazara un recurso presentado por su abogado.

7. Albeiro Usurriaga

No tuvo que ver con las actividades ilícitas, sino con haberse relacionado con la persona equivocada. El ex delantero colombiano fue asesinado en 1996 cuando un sicario le disparo mientras el futbolista salía de un lugar de apuestas. El homicidio fue ordenado por el jefe de una banda delincuencial de nombre Jefferson Valdez, pues el ‘Palomo’ había comenzado a salir con la ex pareja del criminal, situación que no gustó al narcotraficante que mandó a quitarle la vida, según las investigaciones.

8. Freddy Rincón

El nombre de Freddy Rincón fue vinculado con el narco luego de que en 2006 las autoridades brasileñas capturaran a Pablo Rayo, uno de los criminales más buscados por Estados Unidos. Luego de su detención, Rincón fue acusado de lavado de dinero por haber invertido dinero en una empresa de Rayo.

Rincón fue absuelto en 2016 por un juzgado de Panamá luego de 10 años.

9. José Luis Caminero

Caminero jugó para el Valladolid, el Atlético y surgió de la cantera del Real Madrid. Se le vinculó con el narcotráfico tras descubrirse que transportaba dinero procedente de actividades ilícitas.

10. Luis Núñez

Núñez fue acusado de ser parte de una banda que ingresaba marihuana a Chile. Fue detenido después de tres meses de investigación.

11. Várgner Love

Love fue llamado a declarar por su participación en una fiesta en Río de Janeiro, donde llegó escoltado por narcotraficantes con armas de alto calibre

Un narco dueño del club Millonarios

Millonarios, ​club de fútbol de la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, no olvidará el paso de Gonzalo Rodríguez Gacha por el club, pues se trata de uno de los mayores delincuentes y asesinos en la historia del país, y condujo el destino del equipo entre 1982 y 1989, recuerda Gol Caracol.

Rodríguez Gacha fue un campesino que gracias al narcotráfico, las esmeraldas y a la violencia sobre sus enemigos se volvió uno de los hombres más ricos del país. Por su gusto por las rancheras y los caballos, fue conocido como ‘El Mexicano’.

Murió el 15 de diciembre de 1989, tras una espectacular operación militar que incluyó una persecución por tierra y aire cerca de las playas de Coveñas, donde también murió su hijo Fredy. Años después de su muerte, se conoció que su poder también llegó al ámbito comercial, político, social y de orden público, señala Semana.

Esta nota también te puede interesar: