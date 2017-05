Kylian Mbappé tendría todo listo para fichar por el Real Madrid

Esta a punto de ser ‘merengue’. Kylian Mbappé ya tendría decidido dónde jugará la próxima temporada. El joven delantero del Mónaco habría elegido jugar por el Real Madrid , según afirma el diario Marca.

El atacante francés es la sensación de la Champions League (tiene 5 goles en el torneo) y el equipo de Florentino Peréz lo tendría en mente como su nuevo refuerzo. Mbappé le comunicó a su familia quienes también hacen el papel de representantes, que tiene grandes intenciones de vestir la camiseta ‘blanca’, señaló el medio deportivo.

De esta manera, el artillero estaría dejando de lado el interés de otros grandes de Europa.

La decisión de Mbappé sería debido a la posible continuidad de Zinedine Zidane en el banquillo del conjunto madridista. “Casi firma por el Madrid… pero al final no se dio. Está haciendo una temporada fenomenal, pero… no suelo hablar de jugadores que no son míos”, señaló ‘Zizou’ en una rueda de prensa.

Habrá que esperar como se resuelva el futuro del joven futbolista (18 años), que es pretendido debido a su gran rendimiento.

