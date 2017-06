'Kun' Agüero: "Estoy feliz en el Manchester City y mi intención es cumplir mi contrato"

Sergio Agüero tiene claro que seguirá en el Manchester City la siguiente temporada. El argentino aseguró su intención de cumplir su contrato al medio chino Xinhua.

Cabe resaltar que muchos medios ingleses indicaron que el ‘Pep’ Guardiola, técnico de los ‘citizens’, no estaba del todo contento con el juego del ‘Kun’. Sin embargo, el ariete indicó que solo piensa en su presente con el City.

“Todavía tengo dos años de contrato con el Manchester City. Me siento feliz y cumpliré mi contrato hasta el final. No he pensado donde quiero jugar después, solo quiero estar concentrado en trabajar aquí”, señaló.

Asimismo, consideró que su última temporada tuvo un balance positivo. “Creo que mi temporada no fue mala, mi estado de forma era bueno. Es cierto que me perdí bastantes partidos en los que podía haber ayudado al equipo a meter goles. Pero en general fue una temporada positiva”, aseveró.

