Por Felipe Casapia

El Perú se presentó en el Madison Square Garden. Allí, en el mítico escenario del boxeo mundial, compartió la ilusión de Jonathan Maicelo y, también, tocó la lona con la nuca de manera brutal.

Kike Pérez, periodista especializado en la materia, revela sus sensaciones tras la pelea de ‘El último Inca’. Hoy —con la derrota ante Ray Beltán— en peligro de extinción.

► Maicelo a PPK: “Señor presidente, hoy vamos a ganar”

¿Cómo tomó la caída de Maicelo en Nueva York?

- Me dio mucha tristeza, estábamos todos esperanzados en que ganara y tuviera la oportunidad de pelear por el título, pero se derrumbó todo con un gancho de izquierda.

¿Fue víctima de una desconcentración?

- Yo creo que sí. Me imagino que los entrenadores, a los cuales conozco, que son bien dedicados, tienen que haber estudiado al rival. El mexicano tenía 20 triunfos por nocaut, o sea que pesaba la marca. En ese gancho de izquierda Jonathan baja la derecha y se expone a esa mano que viene y lo mata (…) Estaba haciendo un digno segundo round, inclusive vi al mexicano movido, pero (Maicelo) arriesgó mucho. Me dio mucha pena. Ahora sí, no queda nada en el boxeo peruano.

¿Qué tan complicado es que un boxeador peruano llegue al ring del Madison Square Garden?

- Es muy difícil. Porque no hay auspicios, apoyo del gobierno, peleas interinas. Es un desastre la Federación (peruana de boxeo). No hay nada, está muerto (el deporte). Con la caída de Zambrano y Maicelo, se acabó. El box profesional, por lo menos. Volvemos a entrar al hueco donde estuvimos. Ahora estamos en menos uno. No hay nadie que venga atrás.

En ese sentido, ¿el mérito es únicamente de Maicelo?

- Claro, totalmente. Tiene la suerte de tener un mánager que lo apoya, que lo tiene entrenando con dos buenos entrenadores, buenos sparrings, y lo estaba haciendo pelear con boxeadores buenos. Le ganó muy bien a Félix Jr. pero así es este deporte, tan duro que te descuidas una mano y te mandan a dormir.

¿Puede volver a buscar el título mundial de su categoría?

- Lo veo muy difícil porque esta era la pelea que tenía que ganar para tentar el título mundial. Ahora no está en ningún ránking. Tiene que volver a remar, arrancar de cero otra vez. Pero, antes que nada, tiene que descansar seis meses, por lo menos, porque se ha golpeado la cabeza. Y esos golpes que entran, como se dice en el boxeo, no se olvidan. El problema que tiene Jonathan es su edad. Ya tiene 33 años, más los seis meses que necesita para que comience a entrenar nuevamente. Tendría que ganar por lo menos tres peleas y que la tercera de esas tres ante un rankeado.

¿Qué sintió al verlo petrificado en la lona?

-Me asusté, en realidad, porque tenía las piernas rígidas. Felizmente, que es lo principal, está bien. Apagué el televisor y me fui. No quise saber nada más de box.

¿Qué palabras le dedicaría a Jonathan Maicelo?

- Le envío mi voz de aliento y mis aplausos por subirse al Madison Square Garden. Son cosas que pasan en la vida. Que lo supere.

Más información

Mira el emotivo mensaje de Mario Hart a Jonathan Maicelo https://t.co/Lv2Rs7o3BP pic.twitter.com/kHOmLCs64U — Diario Perú21 (@peru21noticias) 22 de mayo de 2017