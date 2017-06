Julio César Uribe dirigirá a San José de Oruro en Bolivia

Otro embajador peruano en Bolivia. Julio César Uribe aseguró este jueves que se convertirá en el nuevo director técnico del equipo boliviano San José de Oruro, en lo que será su cuarta experiencia internacional como estratega.

“Me comuniqué con mi representante y me dijo que ya todo está cerrado con los directivos del San José y que me quieren presentar este lunes. Viajaré el fin de semana para asumir este nuevo reto que se me presenta en mi carrera como entrenador”, declaró Uribe, quien antes dirigió en México, China y Colombia.

“Sin duda asumo esta nueva experiencia con mucha ilusión y agradezco a la dirigencia del San José de Oruro por depositar su confianza en este servidor. Haremos el máximo esfuerzo para que el equipo sea protagonista y consiga los objetivos trazados. Solo queda decir manos a la obra”, reconoció el popular ‘Diamante’ en diálogo con radio ‘Ovación’.

De esta manera, Julio Cesar Uribe enfrentará en la primera división boliviana a su amigo y colega Roberto Mosquera, técnico nacional que dirige al Jorge Wilstermann.

