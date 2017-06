Juan Manuel Vargas tiene 33 años y es consciente que el tiempo no pasa en vano. El ‘Loco’ renovó con Universitario de Deportes hasta el 31 de agosto. Sin embargo, hay un pequeño detalle que no puede pasar desapercibido, no recibirá remuneración económica.

De esta manera, el capitán ‘crema’ jugará gratis los próximos dos meses y deja atrás sus mejores épocas, en las que era tentado por grandes de Europa como el Real Madrid.

