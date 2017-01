Juan Manuel Vargas: ¿Por qué decidió regresar a Universitario de Deportes?

Acabó con las especulaciones. Juan Manuel Vargas reveló —en una entrevista— cuál fue la razón por la que decidió volver de Europa para ponerse nuevamente la camiseta de Universitario de Deportes.

“Se ha hablado mucho, de muchas cosas: “que no tenía ofertas”. En este momento no tomé (la decisión por) dinero, fue un tema de volver reencontrarme conmigo mismo, de volver a ser feliz y más que nada acá (en Universitario de Deportes)”, indicó Juan Manuel Vargas a América Deportes.

El ‘Loco’ aseguró que en algún momento pensó en retirase tras estar muchos meses sin jugar y aseguró que antes de volver a Universitario de Deportes rechazó algunas ofertas, porque quería “volver a casa”.

“Estuve pasando unos momentos en el fútbol que me chocaron. Esas cosas pasan y te hacen más fuerte. Rechacé algunas ofertas y decidió volver a casa. A veces, yo decía ya dejo mi carrera futbolística porque no me sentía bien, no era feliz. Ahora es otra motivación, otra inyección”, añadió Juan Manuel Vargas.

“Mi mujer, mi familia, tenerlo todo acá (en Lima) para mí es bueno, porque es como la primera vez, (ya que) cuando me fui tenía una tristeza grande, y ahora que vuelvo me siento como un chiquillo por regresar a casa”, agregó.

Juan Manuel Vargas fue el jugador más ovacionado por los cerca de 50 mil hinchas que se dieron cita el último sábado en la ‘Noche crema’. El jugador asegura que el cariño del público se retribuirá en la cancha.

“La verdad los parlamente no me dejaban en escuchar, pero es un momento muy lindo para mí, y solamente tengo que devolver ese cariño dentro del campo, y espera que las cosas vayan saliendo poco a poco”, sentenció el ‘Loco’.

