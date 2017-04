¿Jorge Sampaoli le cierra la puerta la selección argentina?

Las especulaciones acerca de Jorge Sampaoli y la selección argentina tienen cada vez más polémicas. El jueves el Sevilla , club que dirige ‘El hombrecito’, mandó un comunicado señalando que “es una falta de respeto” los intentos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por contactar a su técnico.

El propio estratega ha tenido que pronunciarse para aclarar su posición en el conflicto. “Si hubiese dado el ‘sí’, querría decir que ya soy el entrenador de la selección argentina y eso no es verdad. No puedo hablar de esto”, aseguró en la conferencia previa al próximo partido del equipo español.

“No tengo opinión de lo que generan los demás. Yo estoy toda la semana acá pensando en el Valencia. El comunicado del club tiene que ver con una especulación, no me compete”, añadió.

El ex técnico de la selección chilena aseveró que la prensa juega con su nombre entre tantas especulaciones.

“El comunicado no refiere a cosas que tienen que ver con realidades, sino con supuestos”, insistió. “No me reuniría con nadie, ni con mi hermano, días antes de un partido. No me molestan cosas que no hago yo”, agregó.

“Ya fui técnico de Barza, PSG, Holanda, Arsenal… Se juega con mi nombre”, ironizó.

Asimismo, el argentino dijo que actualmente no tiene relación de renovación con el Sevilla o alguna conversación pendiente con alguien.

¿Cómo terminará? Hay muchos factores que influyen. Sin embargo, parece que Jorge Sampaoli prefiere enfocarse en los partidos restantes que le quedan con el Sevilla.

