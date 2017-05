Jorge Cazulo: “Sporting Cristal no ha colmado las expectativas”

Jorge Cazulo, volante de Sporting Cristal, hizo un mea culpa con respecto a la eliminación del cuadro cervecero de la Copa Libertadores. Para el ‘Piqui’, no hay excusas que valgan.

“Está claro que no hemos colmado las expectativas, ni propias ni ajenas. No hay excusas. Ganas de sonreír no hay porque perdimos la última posibilidad que teníamos en la Copa, no pudimos corregir errores”, señaló Cazulo.

Luego de quedar sin opciones de clasificación en la Libertadores, Sporting Cristal se prepara para afrontar el Apertura 2017, donde buscará recuperarse del mal inicio de temporada.

