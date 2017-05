Jonathan Maicelo: "Estoy más motivado que nunca y dispuesto a seguir peleando" [VIDEO]

La derrota de Jonathan Maicelo ha sido un trago amargo para todos los fanáticos del boxeo nacional. Sin embargo, el atleta no está desanimado. Por el contrario, asegura que está más motivado que nunca.

“Ustedes nada más me ven peleando, pero no saben lo que tengo que sacrificar para poder estar aquí, para poder vivir en este país. Me vine a los Estados Unidos para boxear. Me alejé de la farándula y de la televisión, que me gusta no lo niego , podía hacer dinero de forma fácil”, indicó Maicelo en una transmisión en vivo desde la cuenta de Facebook de su gimnasio Fighter Club.

El deportista dijo lo siguiente sobre su derrota del pasado sábado 20 de mayo: “El día sábado di todo de mí. Lo tiré en el primer asalto. En el segundo round lo tenía dominado, pero el sacó una mano y me dio, el box es así. Reconozco mi derrota y la asumo como hombre. Creo que no me tengo que disculpar con nadie. Fallé en cierta forma, pero por mi parte, di todo lo que pude. Estoy agradecido con Dios, por darme la sabiduría y la paciencia, y por darme la actitud de peleador”.

Asimismo, el boxeador señaló que desea fomentar la disciplina deportiva en el Perú. “Quiero promocionar mi gimnasio. Porque quiero apoyar a jóvenes con bajos recursos para que peleen en la alta competencia. Yo no quiero ser político, no quiero ser nada de eso. Yo no quiero ser el último que pelee en el Madison Square Garden”, manifestó.

‘El último inca’ resaltó que su tropiezo no será motivo de su retiro. “A lo que quería llegar es que no me voy a retirar, estoy más motivado que nunca y dispuesto a seguir peleando”, aseveró en el video de la red social.

Asimismo, Maicelo indicó que se viene una pelea próximamente, pero ahora está con descanso médico.

