A pocas horas de su pelea frente a Ray Beltrán en el Madison Square Garden, Jonathan Maicelo se prepara para afrontar uno de sus mayores desafíos como deportista, un episodio importante de la carrera que decidió emprender sin la ayuda de los realitys.

“Hablé con Ney Guerrero, me hizo la propuesta, pero le dije que no porque tenía otros proyectos. No es lo mío armar castillos de vasos de plástico o jugar a las ‘chapadas’. Yo entreno bajo la nieve y lluvia, eso es de hombres”, señaló Maicelo al diario ‘Trome’ a finales del 2016.

“Yo me enfoco en el deporte”, sentenció aquella vez en rechazo a ‘Combate’. Su ingreso a los programas juveniles de la televisión nacional estuvo en suspenso debido a las propuestas que recibió. Sin embargo, Jonathan Maicelo siempre fue contundente al respecto: “Dije no”, reafirmó en febrero del presente año.

Este sábado enfrenta una dura prueba contra el púgil mexicano Ray Beltrán, en la pelea eliminatoria por el título mundial de peso ligero de la Federación Internacional de Boxeo (FIB). Reto que decidió tomar con una sola intención: hacer historia en el boxeo.

