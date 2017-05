Jefferson Farfán sobre su ausencia en la convocatoria: "Gareca debe saber que no estoy jugando"

Jefferson Farfán llegó a Lima de vacaciones tras salir campeón de la Copa Rusia con el Lokomotiv Moscú. Sin embargo, el estado físico de la ‘Foquita’ no es el mejor, ya que llega con una lesión muscular. El atacante señaló que esto pudo haber motivado a Ricardo Gareca a tomar la decisión de no convocarlo para los amistosos de la ‘bicolor’.

► Ricardo Gareca: “Seguiremos de cerca a Farfán como a todos. Es un ídolo nacional”

“(Ricardo Gareca) Debe saber que no estoy jugando y está en todo su derecho”, manifestó a América TV.

El ex Alianza Lima indicó que su lesión no es de temer. “Tengo un pequeño problema muscular nada más. Ya me tomaron una radiografía y no es de gravedad”, indicó Farfán.

Asimismo, la ‘Foquita’ mostró sus deseos de volver a vestir la ‘blanquirroja’. “Claro que me gustaría regresar”, aseguró.

Cabe resaltar que Jefferson no juega con la camiseta de la Selección Peruana desde marzo de 2016. El último partido que disputó fue el 24 de marzo de 2016 ante Venezuela por las Eliminatorias.

