¿El IPD está haciendo campaña por redes sociales para limpiar su imagen?

El gerente de selecciones, Antonio García Pye, en diálogo con Barrio Fútbol de Radio Ovación, expresó que le causa sorpresa que el IPD hable del campo del Estadio Nacional, asegurando que podría tratarse de una campaña en redes sociales para limpiar su imagen.

➤ Perú vs. Bolivia: Así se ve el campo del Estadio Monumental antes del partido por Eliminatorias

"Nos genera sorpresa porque nosotros ya no queremos hablar más de esta supuesta polémica pero hay mucha desinformación en redes sociales. Quieren comparar la cancha de fútbol con un parque, es un tema de suelo, los ingenieros explicaron cómo iba a quedar el piso. No se trata de ver verde, que se puede ver bonito pero no está para un partido de fútbol", señaló.

A su vez, el periodista deportivo Jorge Solari, publicó en su cuenta oficial de Twitter cómo es el estado de ambas canchas (la del Estadio Monumental y la del Estadio Nacional), evidenciándose un césped más verde en el primer escenario deportivo del país.

No defiendo a nadie pero informó cómo está la cancha del MonumentalU_ en plenos arreglos y la del #EstadioNacional después del conciertopic.twitter.com/Rxw3Yg8Vjv — JORGE SOLARI CASELLA (jsolari17) 15 de agosto de 2017

"Ellos (IPD) están haciendo campaña por redes sociales para limpiarse pero es un tema al que ya le hemos dado vuelta y estamos enfocados en la selección", recalcó García Pye.