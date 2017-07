Entre múltiples provocaciones y amenazas, se realizó el primer careo oficial entre Floyd Mayweather Jr. y Conor McGregor, antes de la denominada ‘Pelea del Siglo’ que sostendrán el próximo 26 de agosto en Las Vegas.

El Staples Center de Los Ángeles albergó la primera promoción del evento que mantiene en suspenso a los fanáticos de las artes marciales mixtas y el boxeo, donde ‘The Notorius’ McGregor y ‘Money’ Mayweather se enfrentarán sobre un cuadrilátero.

En el intenso intercambio de palabras y gestos, el luchador irlandés Conor McGregor prometió noquear a su oponente en menos de cuatro asaltos.

“Es pequeño de mente, cuerpo, fuerza, de todo. Él no ha peleado con alguien con tanto poder, fuerza y fiereza. Soy un hombre feliz con mucha confianza; he trabajado mucho y nadie puede hacerme daño”, dijo la leyenda del UFC.

La respuesta no se hizo esperar. “Conor es un luchador de seis o siete cifras, yo soy de nueve. He sido campeón por 18 años y eso no va a cambiar nunca”, afirmó Mayweather en tono desafiante.

Cabe resaltar que, si bien el duelo entre ambos estacados peleadores empezó a calentarse, es solo el inicio de la gira promocional, ya que los protagonistas se reencontrarán en Toronto, Nueva York y Londres; el miércoles, jueves y viernes, respectivamente.

