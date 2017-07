Cuando uno está entre amigos la diversión nunca falta. Este fue el caso de Roberto Merino , ex jugador de la selección peruana, quien utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir una singular foto, donde se le ve muy cariñoso junto a dos amigos.

El ex volante del Juan Aurich no acompañó la instantánea con texto. No obstante, usó ‘emojis’ para describir la fotografía.

Una publicación compartida de RMR (@robi_merino) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 3:17 PDT

La foto ha causado polémica y algunos comentarios de la red social han cuestionado la orientación sexual del futbolista del Sassari Torres de Italia.

El futbolista en su biografía usa un ‘emoji’ del arcoíris, lo cual hace que muchos prejuiciosos comenten que es gay.

Cabe resaltar que Roberto Merino debutó con la ‘bicolor’ el 7 de junio de 2009 en la derrota de Perú ante Ecuador por 2-1. También fue considerado en algunos microciclos por Sergio Markarián, pero no volvió a vestir la ‘blanquirroja’.

