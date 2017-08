Hija de Jorge Luis Pinto: "Mi papá lloraba desesperado, trató de calmarme así"

En medio de la polémica generada por los golpes que le propinó su padre, el director técnico Jorge Luis Pinto, Verónica Pinto decidió dar la cara y afrontar lo ocurrido, mientras su progenitor guarda silencio.

“Yo no creo que haya sido una agresión, no lo considero así”, aclaró Verónica en entrevista a RCN.

En el incidente, que ocurrió el 10 de abril, se aprecia a Verónica descontrolada, con un cuchillo en mano y Pinto hizo todo lo posible por hacerla entrar en razón. Pero en medio de esta pelea familiar, Pinto la golpeó, según el video.

“Yo estoy muy nerviosa y les escribo un chat a mi papá (Jorge Luis Pinto) y hermano diciéndoles que no soporto más, que estoy muy mal, que necesito ayuda. Que siento ganas de no vivir más. Mi papá se viene el mismo día de Honduras. Andrés me llama en la mañana y me dice que ya viene con la policía, yo no sabía qué hacer, si irme o quedarme. Y él todo el tiempo al saber qué le hiciste al niño, yo allí fue donde le dije; seguramente ya lo tiré por la ventana o ya lo maté”. Y agrega: “Llega mi papá y le digo: yo me quiero morir, no quiero vivir más si me quitan a mi hijo. Él (Villamizar) empieza a grabarme, a decirle a mi papá; si ve que ella está loca, que no sé qué. Mi papá estaba llorando desesperado, trató de calmarme y diciéndome que yo estaba diciendo locuras, que tenía un hijo y cómo decía me quería morir. Fue la reacción que él tuvo en ese momento”.

Verónica Pinto asegura que su pareja grabó el video para usarlo en su contra.

El ex técnico de Alianza Lima y director técnico de Honduras guarda silencio.

