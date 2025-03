¡Hernán Barcos DUDA DE RETIRARSE tras ser goleador de Alianza en la Libertadores!

Para Hernán Barcos, este 2025 iba a ser su último año como futbolista profesional, pero -luego de los históricos resultados de Alianza Lima en la Copa Libertadores- esto podría cambiar.

Y es que, luego de superar las tres rondas previas, eliminar a Nacional, Boca Juniors y Deportes Iquique, y clasificar a la ansiada fase de grupos, el 'Pirata' está (re)pensando en seguir jugando.

“Pocas veces se pasa de Fase 1 hasta Grupos, así que estoy contento con el trabajo que estamos haciendo. Ahora, toca descansar y pensar en lo que viene", comenzó diciendo el goleador.

En seguida, el máximo artillero extranjero de Alianza Lima en la historia de la Libertadores afirmó que este es "un triunfo para el Perú y lo tienen que festejar todos independientemente de la camiseta".

¿Hernán Barcos se retirará en 2025?

“Lo vamos a pensar. No es fácil retirarse, porque uno vive de esto, que me gusta. Yo puse una fecha de retiro para prepararme, pero no es fácil. Lo voy a pensar”, afirmó Hernán Barcos.

Finalmente, el 'Pirata' añadió que "estoy feliz de poder ayudar al grupo (Alianza Lima). Muchas veces, la edad es un número. Las ganas y el empeño valen mucho más que los 40 años que tengo”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: