Futbolista llora desconsolado por ser abucheado tras anotar golazo [VIDEO]

Internacional de Porto Alegre pelea por regresar a la primera división del fútbol brasilero y la impaciencia de algunos hinchas altera los sentimientos de sus futbolistas.

Wanderson Ferreira de Oliveira, conocido como Valdivia, no soportó las pifias del público y estalló en llanto tras la victoria que consiguió el Inter sobre Cruzeiro en el torneo Gaúcho.

El joven volante ingresó al campo de juego del estadio José Pinheiro Borda de Beira-Rio a los 71’ del complemento y selló la goleada local con un golazo de tiro libre. Sin embargo, la hinchada no lo perdonó.

En plena entrevista, luego el encuentro, Valdivia se desahogó. “La hinchada me abuchea, pero estoy seguro de mi calidad. Me he presionado mucho, me estaba esforzando para jugar bien. Hacer el gol fue muy importante para mí”, señaló entre lágrimas el jugador de 22 años.

“Se lo dedico a mi familia, que siempre está conmigo. Cuando las cosas vienen mal sólo tengo el apoyo de mis compañeros y los hinchas a veces no tienen paciencia”, agregó.

Más información

AC Milan derrotó 4-0 al Palermo en la Serie A italiana [Fotos y video] https://t.co/CEBKn0PPIa pic.twitter.com/UxSKjE5Syt — Diario Perú21 (@peru21noticias) 9 de abril de 2017