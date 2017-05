Franco Navarro: "En Cajamarca no dejaremos pasar la oportunidad de salir campeones"

Franco Navarro , técnico de UTC , tomó con calma la derrota en el primer partido ante Melgar por la primer final del Torneo de Verano . El estratega considera que en Cajamarca pueden revertir el resultado.

“Por el plantel y nivel de juego que tiene Melgar era factible que podíamos perder en Arqeuipa, pero no podemos dejar de reconocer el gran esfuerzo que hicieron mis jugadores y no tengan ninguna duda que en Cajamarca no dejaremos pasar esta oportunidad de salir campeones”, señaló el ‘Pepón’ a Gol Perú.

El ex delantero comentó que se prepararán en la semana para la final. Asimismo, destacó la fortaleza anímica de sus dirigidos.

“No solo nos estamos preparando para la segunda final, sino también para nuestro primer partido del Apertura ante Aurich que, de manera increíble, lo jugaremos primero que la final ante Melgar. Incluso, si nos expulsan a un jugador, no podrá jugar el segundo encuentro ante Melgar, algo para no creerlo, pero así están las cosas”, manifestó Navarro.

El DT resaltó las virtudes del equipo rival. “Melgar complica a todos los equipos por los extremos y demuestran por qué disputaron las dos últimas finales. Pienso que el primer tiempo fue muy parejo y luego, si Carvallo fue figura, es porque ellos tenían que salir a buscar el partido. Pero, me queda la duda si le cometieron penal a Vergara. Más allá de ello, estamos preparados para jugar la vuelta en casa, en donde ese día no habrá colegio, ya que toda la niñez tiene que volcarse al estadio para apoyar a UTC que buscará hacer historia”, aseveró.

Cabe resaltar que la segunda final se jugará el miércoles 31 de mayo en el estadio ‘Héroes de San Ramón’.

