Atlético Paranaense recibirá a Flamengo en el estadio Arena da Baixada de Curitiba, donde se desarrollará, este miércoles desde las 7:45 p.m. (Hora peruana), el reencuentro de ambos equipos por el Grupo 4 de la Copa Libertadores 2017.

Flamengo afronta su cuarto compromiso en el certamen continental tras clasificarse a las semifinales del Campeonato Carioca gracias a la victoria 2-1 sobre Botafogo.

Paolo Guerrero, autor de un doblete que sentenció el mencionado triunfo, estará desde la partida junto a Miguel Trauco. En esta ocasión, los representantes nacionales buscarán asegurar el pase del ‘mengao’ a la siguiente fase.

El estratega del Flamengo, Zé Ricardo, no podrá contar con Diego y Orlando Berrío, y esperará hasta último momento la recuperación del zaguero argentino Alejandro Donatti.

Paranaense no conoce la derrota su fortín desde hace siete meses, tiempo en el que acumula trece triunfos y siete empates en condición de local; invicto que intentará conservar en un duelo “determinante”, con el recuerdo fresco del 2-1 a favor de Flamengo en el Maracaná.

“Decisivo no, es determinante en relación a la clasificación. No es decisivo porque el número de puntos en un grupo tan equilibrado como este no deberá ser muy alto para la clasificación”, reconoció Paulo Autuori, quien recupera a siete elementos de su plantel.

“Existen momentos clave en todas las competiciones y creo que este, para ambos equipos, es un momento clave”, agregó el ex técnico de la selección peruana.

Luego de tres fechas disputadas, Flamengo se mantiene en la cima de la clasificación del Grupo 4 con seis puntos, seguido por la Universidad Católica de Chile.

En tanto, Atlético Paranaense marcha en la tercera ubicación de la tabla de posiciones con cuatro unidades y San Lorenzo último con un solo punto.

Posibles Alineaciones

Atlético Paranaense: Weverton; Jonathan, Paulo André, Thiago Heleno, Sidcley; Deivid, Matheus Rossetto, Lucho González, Nikão, Douglas Coutinho; y Eduardo da Silva.

DT. Paulo Autuori.

Flamengo: Alex Muralha, Pará, Donatti, Réver, Renê; Márcio Araújo, Willian Arão, Rômulo; Gabriel, Everton; y Paolo Guerrero.

DT. Ricardo Guimaraes.

