Fernando Nogara, técnico de la Sub20: “El responsable de la eliminación soy yo”

La selección peruana Sub20 terminó el miércoles su participación en el sudamericano de la categoría, llevado a cabo en Ecuador, con una derrota 2-0 frente a Uruguay. La blanquirroja se despidió de la competición sin ganar ni uno de los cuatro partidos que disputó.

Para el técnico de la joven selección, Fernando Nogara, hay un único culpable: él mismo.

[Perú cayó 2-0 ante Uruguay y quedó eliminado del Sudamericano Sub 20]

“El responsable soy yo y no tengo problema en asumirlo. Hemos planteado (los partidos) de acuerdo a la estrategia, a lo que nosotros imaginábamos, de acuerdo al grupo de jugadores que teníamos”, justificó el DT de nacionalidad argentina.

