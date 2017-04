Federación señala que no puede financiar un entrenador exclusivo para Inés Melchor

Inés Melchor indicó a través de las redes sociales que la Federación de Atletismo la ha abandonado. Ante esa denuncia, Gustavo Cárdenas, presidente de la citada institución, señaló a Perú21 que ellos en todo momento han buscado demostrar su apoyo hacia la atleta.

“Esta mañana, antes de saber lo de la publicación de Facebook, hemos conversado respecto a su ayuda. Estamos tratando en lo posible de traer al entrenador Luis Miguel Landa para que pueda dejar su programa de trabajo y que el encargado del área lo desarrolle, además de un mes de estadía en España para que pueda hacer el campamento”, refirió Cárdenas.

Cárdenas especificó que la Federación le paga desde el año pasado US$1,200 mensualmente para su entrenamiento.

El presidente de la Federación de Atletismo reconoce que el presupuesto es limitado, teniendo en cuenta la cantidad de atletas clasificados al mundial de Londres, a desarrollarse en agosto de este año.

“Tenemos un presupuesto que hay que repartir entre siete atletas que han clasificado . Así como a Inés, hay que darle a los siete la misma cantidad. Queremos ser equitativos para no generar diferencias porque todos van a ir al mismo campeonato y tienen las mismas oportunidades de lograr una buena ubicación”, detalló a este diario.

Gustavo Cárdenas reiteró en todo momento que están tratando de ayudarla en lo posible. “La Federación le ha ofrecido a su manager un certificado a la Nación. Ellos tienen tres auspiciadores. Que hablen con ellos y nosotros le podemos dar un certificado a la Nación con lo cual podemos triangular y a la empresa que la ayuda no le costaría nada porque eso lo deduce de impuestos”, explicó.

Sin embargo, señaló que el problema es que el entrenador lo está pidiendo para ella sola “y con eso no nos ayuda mucho”.

“No es que no queramos, es que la federación no tiene toda esa plata para darle un entrenador para ella sola; quisiéramos que así fuera pero no podemos”, sostuvo el presidente de la Federación de Atletismo.

Cárdenas comunicó que están proponiendo que Landa venga al país y para negociar que entrene no solamente a Inés Melchor, sino también a todos los clasificados.

“Hemos coordinado para conversar mañana con el manager de Inés y esperamos solucionar todo esto porque simplemente hay que ponernos de acuerdo”, puntualizó.

