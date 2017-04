Edgardo Bauza acusó de "sindicalista que no sabe de fútbol" al presidente de la AFA

Luego de que Edgardo Bauza fuese despedido del comando técnico de la selección argentina de fútbol por los malos resultados que obtuvo en las Eliminatorias Rusia 2018, ‘El Patón’ habló y lo hizo duramente.

En una entrevista exclusiva a El Capital (diario argentino), Edgardo Bauza lanzó duras palabras en contra de Claudio Tapia, actual presidente de la Asociación Argentina de Fútbol (AFA). ¿Qué fue lo dijo? Lo siguiente:

“Cuando comenzamos a hablar de lo futbolístico, Tapia no me dijo nada porque no tienen idea de lo futbolístico. Son sindicalistas. No lo digo en forma peyorativa, pero es la verdad”, sostuvo el ex DT de la albiceleste que dejó el cargo el pasado 10 de abril.

En ese sentido, ‘El Patón’ Bauza indicó que en Tapia no encontró “demasiada lógica en sus palabras”. Pero eso no fue todo. El estratega también se refirió sobre su posible sustituto (el DT del Sevilla de España, Jorge Sanpaoli).

De acuerdo con sus declaraciones, Bauza dijo que “le divierte” que Sampaoli niegue que los directivos de la AFA hayan conversado con él mientras que el argentino aún entrenaba al plantel al cual pertenece Lionel Messi. Esta actitud de la AFA, no le pareció “ni ético, ni lógico”.

“No digo que no deba atender una llamada de un dirigente, porque a mí me pasó. No voy a dar nombres, pero un día me llama el presidente de un club para reunirse y le dije que mientras haya un entrenador en el cargo, no hablaba. Cuando corté con ese dirigente, llamé al técnico y le dije: Che, ojo que me llamaron para reemplazarte”, relató.

Datos

Edgardo Bauza dejó la selección quinta en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018 con 22 puntos.

Edgardo Bauza solo estuvo 8 meses como estratega de la selección argentina.

Cuando Edgardo Bauza asumió el cargo, Argentina estaba tercera en la clasificación de las eliminatorias sudamericanas con once puntos.

