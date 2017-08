Dimas Zegarra: "Estoy muy agradecido con los hinchas de la 'U' porque me han ayudado con mis medicinas" [ENTREVISTA]

Dicen que uno muere dos veces en la vida: físicamente y el día que los vivos dejan de hablar de ti. El poder de la palabra crea leyendas. Ese es el caso de Dimas Zegarra, de 84 años, quien atajó 14 años por Universitario de Deportes. Sin lugar a dudas, un jugador histórico del club ‘crema’.

Perú21 conversó con el ex portero ‘merengue’, quien recordó viejas glorias por el aniversario del equipo.

¿Qué siente cuando los jóvenes hinchas de la ‘U’ lo reconocen en la calle?

-Siento mucha alegría. La generación antigua le cuenta a lo chicos. Siempre llama la atención un ex jugador. Para mi es una gran satisfacción que se acuerden de mi trayectoria.

Usted tapó en la despedida de Lolo Fernández,¿qué recuerda de aquel trascendental día?

-Ya se había premeditado que Lolo le entregara la camiseta número 9 a Manuel Arce, quien surgía de las divisiones inferiores. Le dio la posta. Fue un acontecimiento significativo. El estadio estaba repleto.

¿Cuál fue el delantero que más le complicó su trabajo bajo los tres palos?

-Valeriano López ha sido el más complicado de enfrentar. Sus movimientos de cabeza, su gran altura e intención de juego eran sus más grandes virtudes. Los partidos contra Sport Boys siempre fueron muy disputados.

¿Cómo llegó a Universitario de Deportes?

-Yo terminaba una gira con Juventud Gloria en el norte. Aproveché para jugar un amistoso por un conjunto local. Universitario era el rival y dejé una buena impresión. Terminó el partido y se me acercaron unos dirigentes para convencerme.

Usted fue el primer moreno en llegar a jugar por la ‘U’.

-Efectivamente. Plácido Galindo, quien asumía la presidencia del club, se impuso ante la resistencia de algunos sectores de la dirigencia. La ‘U’ de lejos parecía un equipo privilegiado de blanquitos y esas cojudeces, pero no lo sentí así. Los compañeros y la hinchada siempre me trataron bien, nunca hubo discriminación.

Hay jugadores que están solo 4 o 5 años y se creen referentes de Universitario ¿Qué opina de esos futbolistas que se sienten abanderados?

-No es bien visto por la afición. Se debe sentir el liderazgo sin necesidad de buscar cámara o portadas de periódicos. Un ejemplo es Rainer Torres, todos sabían que era un referente por sus acciones en el campo y no fuera de ella.

¿Qué virtudes necesita un arquero? ¿La paciencia es importante?

-Es una virtud fundamental que todo portero debe tener. Así no seas titular, igual estás presente en los entrenamientos. Eso también es tomado en cuenta por cualquier entrenador. Uno debe siempre debe ser arriesgado y tomar ventaja de cualquier oportunidad. La comunicación y visión de juego son factores vitales.

¿Sigue los partidos de Universitario?

-Poco. Hasta cuando Roberto (Chale) dirigía. Confío que el de ahora lo haga mejor (Pedro Troglio). El fútbol ha cambiado un montón y él intentó remar contra la corriente y lo logró en primera instancia, pero no fue suficiente. Yo le decía: “No seas tonto, quieres imponer tu manera de jugar antigua”. Ahora los rivales juegan distinto, hay temas físicos y factores de fútbol moderno. Igual creo que hizo bastante porque impuso su criterio futbolístico y le devolvió la mística al equipo.

Usted tuvo glaucoma, ¿cómo se encuentra de salud?

-Ya me operaron de los ojos. Igual mi salud está bastante deteriorada, pero considero que son cosas propias de la edad. Estoy muy agradecidos con los hinchas de la ‘U’ porque me han ayudado con mis medicinas, gotas y lentes. La dirigencia actual deben saber todo el respaldo que me dan. Mis hijos y mi mujer también me apoyan, siempre están conmigo.

Hace poco salió una alarmante noticia, donde aseguraban que usted se perdió ¿Qué fue lo que sucedió?

-La verdad hasta ahora no me acuerdo. Estuve casi un día fuera de mi casa y mi esposa llamó a los hinchas, quienes se encargaron de difundir la noticia. Es gratificante el cariño que me tienen, muchos no me han visto jugar.

Te puede interesar