Difunden video en el que Jorge Luis Pinto golpea a su hija

La historia de Verónica Pinto generó la solidaridad de muchos colombianos. La mujer relató por radio que había sido agredida por su esposo, el congresista Andrés Villamizar. Pero la otra versión de este drama salió a la luz.

En una entrevista con la revista Semana, el congresista aseguró que ella era la maltratadora y que tenía temor por su bebé pues “una cosa es que ella me muerda, me golpee y me amenace de muerte, pero otra muy distinta es que ponga en riesgo la integridad de mi hijo”. Y en medio de estas situaciones reiterativas de violencia, el ex técnico de Alianza Lima, Jorge Luis Pinto, interviene y golpea a su hija.

En la entrevista, Villamizar relató que Verónica lo ha amenazado con hacerle daño al niño y que incluso en una oportunidad le aseguró que lo tiraría por la ventana. Por cuenta de esa situación, el congresista asegura que también decidió hacer pública su historia.

SEMANA tuvo acceso a un video que relata el grado de violencia que se vivía en la casa. En este aparece Verónica, Villamizar y el papá de ella, el técnico deportivo Jorge Luis Pinto. Villamizar graba a escondidas lo que sucede.

“Me quiero ir” dice ella. Su papá, el técnico Pinto, le contesta: “¿Qué escándalo va a hacer? ¿Para dónde se va a ir? ¡A la calle no se va!… ¿A ver cómo es el cuento? Yo no tapo nada. Yo hablo de frente… Verónica todo el mundo está pendiente de ti”.

Padre e hija entran en una discusión y ella al final le pide que la suelte. En ese momento, Verónica se da cuenta que Villamizar está grabando. Pinto le dice al congresista que no lo haga. La mujer se para y se abalanza contra él con un cuchillo en la mano. El técnico la sujeta y le pega fuertemente en la cabeza. La Policía interviene y le pide que no la maltrate. “Aprenda a respetar”, le dice Pinto a su hija luego de haberle propinada el golpe.

El hecho ocurrió el 10 de abril.