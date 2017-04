Diego Mayora sobre la selección peruana: "Soñar no cuesta nada"

El artillero del Deportivo Municipal , Diego Mayora , le dio el triunfo a su equipo ante Alianza Lima en Matute.

El atacante ya suma 4 goles en el torneo local. Sin embargo, él sueña en grande. El pucallpino quiere ser el reemplazante de Paolo Guerrero en la siguiente fecha por las Eliminatorias del Mundial Rusia 2018.

“Si un jugador profesional no sueña con vestir la camiseta de su selección, no juega al fútbol. Es una motivación extra que Paolo (Guerrero) este con dos amarillas, lucharé por estar allí. Soñar no cuesta nada”, afirmó a Ovación.

Cabe resaltar que Ricardo Gareca aseguró que Raúl Ruidíaz es el recambio natural de el ‘Depredador’. Asimismo, no descartó la presencia de Jefferson Farfán en la fecha doble.

Por su parte, Mayora no pierde las esperanzas y se enfocará en seguir anotando goles para ser considerado por el ‘Tigre’.

