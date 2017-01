Diego Maradona: "No tolero que no valoren a Messi por no haber ganado un Mundial"

Diego Maradona volvió a mostrar su respaldo hacia Lionel Messi durante una entrevista con TyC Sports, en la que reveló que “no tolera” a los críticos de la ‘Pulga’ que le reprochan por no obtener una victoria en el Mundial.

“No tolero que no valoren a Messi por no haber ganado un Mundial. Él es un fenómeno con o sin la Copa del Mundo. Por lo que le vi hacer a Lio, tanto en los entrenamientos como en los partidos, no me importa la Copa del Mundo”, dijo Diego Maradona.