En el fútbol no todo es dinero. Eso lo sabe muy bien Diego Forlán. El atacante uruguayo, ‘Balón de Oro’ del Mundial Sudáfrica 2010, se pronunció sobre el caso de Theo Hernandéz, jugador del Atlético Madrid , que ficharía por el eterno rival.

El delantero ‘charrúa’ marca distancias con el codiciado lateral. “Hay colores y sentimientos que no se pueden negociar”, explicó en la Cadena Ser.

‘Cachavacha’ aseguró que le hubiera gustado jugar en el actual plantel del ‘Cholo’ Simeone. “A mí me encantaría haber jugado en este Atlético de Simeone”

Asimismo, el ariete del Mumbai City de India, trató de entender a Hernandéz. “La gente no se da cuenta que es un trabajo, a pesar de los sentimientos. Uno es un profesional que tiene que estar por fuera del color de la camiseta. No todos lo hacen. Hay unos que sí lo hacen, otros que no… Me parece bien por él, bienvenido por él. Yo no tuve la oportunidad. Si hubiera sido antes hubiese sido otra situación. Una vez estando en el Atlético ya es más difícil cambiar de acera”, manifestó.

Sobre la eliminatoria de la Champions League expuso lo siguiente: “Está complicada pero no imposible. Es una remontada dura para el Atlético. Es un equipo que se entrega al 100%, con el Calderón apoyando… pero es una lástima no haber podido convertir un gol en la ida”.

El ex artillero colchonero señaló que el cuadro merengue tiene grandes posibilidades de levantar la ‘orejona’. “Veo al Madrid con grandes posibilidades de ganar la Champions. Hasta el otro día lo veía 50 y 50, pero después del resultado del otro día… El no haber hecho un gol de visitante puede ser muy clave”.

Forlán indicó que una mejora en la economía del Atlético sería de mucha ayuda. “La primera final ante el Madrid fue más dolorosa por ese gol de Sergio Ramos de cabeza. Hoy están compitiendo con menos recursos, imagínate con más dinero… Creo que el club ha crecido. Torres se marchó de aquí para jugar la Champions y ahora volvió a un club que compite por títulos”, concluyó.

