Alberto Borda, directivo del Deportivo Municipal , fue el encargado de anunciar que el técnico Marcelo Grioni había sido cesado de su cargo. Sin embargo, se olvidó un par de detalles, como el hecho que la destitución fue a través de WhatsApp .

“Me agarró de sorpresa. El sábado después del entrenamiento nos comunican que estamos fuera. El gerente me mandó un mensaje por Whatsapp. Lo que más me duele eso, que no vayan de frente”, señaló el estratega al diario Depor.

El conjunto ‘edil’ terminó en la séptima posición del Torneo de Verano con apenas 14 puntos en 14 partidos. Esto habría sido el principal motivo de la desvinculación de Grioni y su comando técnico. Sin embargo, el argentino dice que todavía nada es oficial y es por eso que asistió a los entrenamientos del lunes pasado.

“Todavía no hay ninguna reunión y tampoco se ha firmado nada, por eso nos presentamos. Obvio, no nos dejaron entrar porque ya hay otro entrenador a cargo. Lo que más nos duele es que no hemos podido despedirnos de los jugadores, aunque todos me han llamado y hemos quedado en almorzar con algunos”, indicó.

Además, el argentino contó que la directiva le ha dado solamente tres días para desalojar el departamento que le dieron: “Me han mandado una carta. En 72 horas tenemos que abandonar el departamento cuando todavía no firmamos nada. Me pone muy triste”, aseveró el DT.

Por otro lado, Grioni aseguró que le gustaría seguir dirigiendo en el país. “Yo estoy muy contento en Perú y ojalá tenga la oportunidad de seguir dirigiendo. La posibilidad de Real Garcilaso siempre estuvo. Siempre me han ido de frente, pero siempre dije que estaba trabajando en Municipal. Vamos a ver si se abre de nuevo o si vienen ofertas de otros clubes”, manifestó.

A pesar del mal momento, el estratega agradeció la oportunidad que le dio la ‘Academia’: “Estoy muy agradecido con el club que me abrió las puertas para que la gente de Perú nos conozca. Y también con los jugadores, la hinchada y con algunos dirigentes como Borda, Chumbimuni y Alegría que me apoyaron siempre. Al resto, cada uno tendrá lo suyo”, concluyó.

