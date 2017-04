¡David Villa y su obra maestra de casi 50 metros! [VIDEO]

David Villa ha vuelto a destacar en el panorama del fútbol mundial gracias a su reciente aporte en la victoria del New York City FC sobre Philadelphia Union por la MLS estadounidense.

El atacante español, compañero del peruano Alexander Callens en el equipo celeste, ganó un balón suelto a la altura del mediocampo y lo empalmó de manera magistral para anotar un gol impresionante de casi 50 metros.

De esta bella manera, Villa aumentó la ventaja del New York City en los minutos finales del encuentro, luego del adelanto previo de Jack Harrison a los 52 minutos.

“Vi que el portero estaba fuera del área y que no podía competir con los dos defensas que tenía al lado, además de que estaba solo porque mis compañeros estaban todos atrás, así que lo probé”, reconoció el popular ‘Guaje’.

“(…) Es sin duda uno de los goles más difíciles que he marcado en mi vida”, indicó el ex Barcelona. “De los mejores que he visto”, agregó el maestro Andrea Pirlo.

Y su ex compañero de selección, Iker Casillas, pidió que Villa regrese a ‘La Roja’.

