Dani Alves: "Para volver al Barcelona tienen que cambiar muchas cosas en la interna"

Dani Alves señaló que el Barcelona lo extraña antes del partido ante la Juventus en Turín por la Champions League. Parece que el brasileño todavía guarda malos recuerdos de su salida del club catalán.

El defensa volverá a pisar ese miércoles el césped del Camp Nou y no se guardó nada en una rueda de prensa previa al encuentro.

“Cuando me fui de aquí tuve la sensación que me iba por una puerta que me estaban empujando”, indicó el seleccionado ‘carioca’.

Asimismo, casi descartó su regreso al equipo ‘culé’ con la siguientes palabras: “Para volver algún día aquí tendrían que cambiar muchas cosas en el Barcelona. El ego de algunas personas de aquí es grandísimo y no reconocerían una equivocación”.

El jugador de la ‘verdeamarilla’ también habló de acerca de su decisión de fichar por la Juventus: “No me arrepiento nunca de nada de lo que hago”. Sin embargo, indicó que volver al coloso español le generará sentimiento encontrados.

