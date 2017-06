Dani Alves sobre Diego Maradona: "No es un ejemplo para los jóvenes"

Dani Alves no tuvo escrúpulos para dar su opinión sobre Diego Armando Maradona.

El defensa de la Juventus arremetió contra la leyenda argentina y aseguró que no es un ejemplo para los jóvenes deportistas.

“No sería orgulloso para mí decir que gané una Copa del Mundo haciendo un gol con la mano, ¿cómo le digo a mi hijo que gané? Todo el mundo habla de ‘La mando de Dios’… ¡La mano de Dios no! Nos engañó, se deberían haber puesto firmes. Como deportista no lo tendría como ejemplo para los jóvenes”, manifestó al programa ‘No Ar’ de ‘Esporte Interativo’.

Durante la entrevista surgió la eterna cuestión de definir al mejor del mundo entre Diego Maradona y Lionel Messi. Sin embargo, el brasileño no dudó en inclinarse por su ex compañero del Barcelona.

“Quieren comparar a Messi con Maradona, no puedes compararlos. ¿Cuántos Balones de Oro tiene Maradona?”, indicó el defensa de la ‘Vieja Señora’.

