El lateral brasileño, Dani Alves , no tiene buenos recuerdos de su última etapa en el Barcelona</a> . “Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA”, indicó el defensa en una entrevista para ABC. De esta manera se ‘enciende’ el partido entre la Juventus y el Barza por la Champions.

La salida de Alves no fue la mejor. “Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas”, señaló el seleccionado ‘carioca’.

En sus ultimas declaraciones públicas, concedidas a la web de la FIFA, el zaguero apuntó que en el Barza “seguro que me echan de menos” y que “ya no me sentía tan cómodo“ vistiendo la camiseta azulgrana.

Alves hoy pertenece a la Juventus y tendrá la oportunidad de demostrar a los dirigentes del club catalán que estaban equivocados. El encuentro tendrá un valor agregado y se espera que sea del agrado de los aficionados.

