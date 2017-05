Dani Alves: "Me fui con clase del Barcelona"

Dani Alves jugará la final de la Champions League en Cardiff. Por otro lado, su ex equipo, Barcelona, fue eliminado del torneo por la Juventus , actual club del brasileño. De alguna manera el lateral se cobró una revancha por su indecorosa salida del cuadro catalán. El zaguero aseguró que su salida fue lo mejor.

“Irme gratis del Barcelona fue una hostia con clase. Me gusta que me quieran, y si no me quieren, me voy. En mis tres últimas temporadas se escuchaba que me iba, pero los directivos nunca me decían nada a la cara. Fueron muy falsos y desagradecidos. No me tuvieron respeto. Solo me ofrecieron renovar cuando le sancionó la FIFA. Entonces es cuando yo entré en juego y firmé una renovación con cláusula libre. Los que hoy dirigen el Barcelona no tienen ni idea de cómo tratar a sus futbolistas”, señaló a BBC el defensor de la ‘Vieja Señora’.

El futbolista indicó que ahora enfrenta nuevos desafíos con el equipo italiano. “Quería salir de mi zona de confort y competir a un alto nivel en un club histórico y ganador. Porque yo soy un ganador. Y la Juventus también lo es. Es una institución que siempre tiene algo que enseñarte. Que siempre compite. Aquí soy feliz y tengo nuevos y bonitos retos en este gran equipo”, manifestó.

El defensa de la Juventus deberá esperar el resultado de la semifinal de vuelta entre Atlético y Real, así sabrá su oponente en la instancia final del torneo europeo.

