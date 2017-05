¿Cuándo fue la última vez que un peruano disputó las Champions League?

Esta tarde el Real Madrid vs. Atlético de Madrid abrirán fuegos en las semifinales de la Champions League 2016-2017. Distintos países y no solo España estarán atentos a lo que ocurra en el Santiago Bernabéu y aunque no haya ningún jugador incaico en la cancha, el Perú estará atento a las acciones.

Ya son varios años que el Perú no cuenta con ningún representante en la fase final de la Champions League. De hecho, este año el Benfica de André Carrillo fue el que más lejos llegó (octavos de final) en cuanto a equipos donde militan jugadores de Perú.

[Real Madrid vs. Atlético de Madrid EN VIVO]

La escena se muestra aún más desoladora al conocer que desde 2014 ningún jugador peruano ha vuelto a pisar las semifinales de Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo.

El 29 de abril de 2014 el Allianz Arena fue testigo de la derrota por 4-0 del Real Madrid frente al Bayern, acabando con las ilusiones del equipo alemán de lograr el bicampeonato. En aquella ocasión Claudio Pizarro jugó para los bávaros.

El peruano ingresó cuando el partido iba 3-0 a favor de los españoles y la clasificación estaba casi asegurada para ellos. A pesar de la derrota, el peruano tiene el lujo de ser el último peruano en pisar una semifinal de este torneo.