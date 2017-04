Cristiano Ronaldo: "Yo solo pido que no me silben en el Bernabéu" [VIDEO]

Cristiano Ronaldo, máximo referente de ataque del Real Madrid, comentó la reciente clasificación madridista a semifinales de Champions League, tras eliminar al poderoso Bayern Munich.

“Yo sólo pido que no me silben aquí, es lo único que pido. Calles y eso no, jamás. Lo único que pido es que no me silben, porque yo doy siempre lo mejor y cuando no hago goles, intento trabajar y ayudar al Real Madrid”, aseveró el atacante portugués a ‘Antena 3’, luego que le consultaran si quisiera que una calle lleve su nombre.

“Demostraron que son un excelente equipo (Bayern Munich), pero el Madrid es el Madrid. En la primera parte pudimos meter uno o dos goles, igual que en la segunda, pero concedimos goles. El Madrid está acostumbrado a sufrir”, añadió Cristiano Ronaldo tras la victoria por cuartos de final.

Zinedine Zidane, estratega del Real Madrid, le dedicó unas palabras a Ronaldo tras su ‘hat trick’. “Ha metido cinco goles en dos partidos. ¡Qué te voy a contar! No hay una categoría para describirle”, señaló el técnico.

“Él sabe que cuando llega un momento importante va a estar ahí. Hay muy pocos jugadores capaces de hacer lo que hace Cristiano Ronaldo”, agregó ‘Zizou’.

