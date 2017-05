Cristiano Ronaldo fue criticado por su enfrentamiento verbal con el futbolista Gustavo Cabral en el partido entre el Celta y Real Madrid disputado el pasado miércoles. El luso habría insinuado que sus oponentes habrían recibido un incentivo económico para ganar el encuentro.

► Real Madrid: Sigue las celebraciones minuto a minuto [EN VIVO]

El atacante, ahora campeón de la Liga, hizo sus descargo y le respondió a sus críticos.

“La gente habla de mí como si fuera un delincuente. No soy un santo pero tampoco el diablo. La gente habla de mí y no sabe un carajo. Se dicen cosas que no son verdad. No veo televisión porque si no, no tendría vida. Tanto que hablan de mí de mala hostia, de fútbol y fuera del fútbol. La gente no sabe de la realidad. Hablan de mí como si fuera un delincuente”, manifestó el portugués.

En este fin de temporada Cristiano Ronaldo viene cumpliendo una gran performance. Con la Liga española en el bolsillo, ahora apunta a la Champions League.

“Cuando la gente habla de Cristiano se equivoca, en el fútbol y fuera del fútbol. Las críticas del fútbol no me preocupan porque sé que al hacer las cuentas la gente se va a callar, como siempre. Están con dos piedras en la mano cuando hablo. No soy un santo pero tampoco el diablo que mucha gente dice que yo soy”, señaló el jugador ‘merengue’ minutos después de terminar el partido ante Málaga.

Te puede interesar

Kike Pérez a Maicelo: "Le envío mi voz de aliento y mis aplausos por subirse al Madison Square Garden" https://t.co/PVWIED4T1p pic.twitter.com/hybHjMhsZg — Diario Perú21 (@peru21noticias) 22 de mayo de 2017