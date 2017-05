Cristiano Ronaldo: “Soy de este planeta”

Aunque hay muchos que lo duden Cristiano Ronaldo ha sido claro: “soy de este planeta”. Y es que no es tan fácil creerle luego de su hat-trick (consecutivo) frente al Atlético de Madrid por Champions League, donde fue la estrella del Real Madrid.

“Con dedicación y trabajo duro, como siempre, las cosas vienen por un proceso natural. Estoy contento y afortunado y soy de este planeta”, manifestó el ‘7’ merengue a la web del Real Madrid.

El delantero recibió este miércoles de manos del presidente blanco, Florentino Pérez, una camiseta conmemorativa para celebrar su gol 400 con el Real Madrid desde llegó, en 2009 procedente del Manchester United.

“Es una cantidad de goles muy grande, no me lo esperaba. Es fruto del trabajo de todo el equipo, de mi trabajo, de toda la gente que trabaja en el club y de la afición, que nos apoya siempre”, dijo Cristiano, contento del gran partido hecho por el equipo el martes contra el Atlético.

“Veo al equipo fenomenal. Ayer fue una prueba más de que el equipo está bien y con confianza. Ganar 3-0 es una barbaridad y es muy importante”, continuó.

En el partido de vuelta del próximo miércoles, Cristiano Ronaldo y el Real Madrid podrían meterse en su tercera final de Champions League en cuatro años, tras ganar las de 2014 y 2016 contra el Atlético.

De hecho, el objetivo que mantienen los merengues esta temporada es ganar la ‘Duodécima’ y convertirse en el primer equipo en conservar el título europeo desde el Milan en 1990.

“Estamos un pasito más cerca de la final de Cardiff y estamos muy contentos. Yo me siento muy bien, me preparé para estar bien en la fase final del campeonato y de la Champions. Obviamente, hay que tener el punto de suerte también, porque me preparé y las cosas están saliendo bien; no solo a mí, sino al equipo también”, comentó ‘CR7’.

NOTA

A pesar del reconocimiento del Real Madrid, gran parte de la prensa española considera que el jugador sólo lleva 399 goles debido a un tanto oficialmente atribuido a Pepe en 2010.

