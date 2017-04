Cristiano Ronaldo: El rey de las portadas en todo el mundo por su doblete ante el Bayern

Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid, es la portada de distintos diarios después de marcar dos goles al Bayern Munich. La estrella portuguesa ha dicho que no entiende que haya dudas sobre su figura y que “no las tienen” todos aquellos que le siguen.

“No sé quién duda de mí. Es un margen pequeño. La gente que me sigue, mis seguidores y los que creen en Cristiano, no tienen dudas. El trabajo está siendo bueno, me preparé para estar bien el último mes y medio y las cosas salen bien”, afirmó en declaraciones a Bein Sports.

Luego de marcar dos goles y haber sido el protagonista de varios intentos más, el delantero se ha convertido en portada de diversos diarios deportivos, que han destacado su actitud y buen estado físico para afrontar esta etapa final de temporada.

‘Sport Bild’: Ronaldo castiga al Bayern. Todavía no estamos muertos. “Adiós, Bayern? Tras perder con el Real Madrid en el partido de ida, solo una gran noche de Champions en la vuelta puede hacer que los alemanes den la vuelta a la eliminatoria. Después de una primera parte en la que el Bayern puso el orden y el control bajo la dirección de Arturo Vidal, acabó en inferioridad numérica.

‘L’Equipe’: El Real aturde al Bayern. “El Real Madrid tiene un pie en las semifinales de la Liga de Campeones al ganar en la noche del miércoles en casa del Bayern Múnich (1-2). Tras el descanso, el Real Madrid invirtió la situación sobre el terreno de juego con dos goles de Cristiano Ronaldo. Los merengues se encuentra en una posición fuerte antes de regresar el martes”.

‘Gazzetta’: Cristiano, a 100: el Real gana 1-2. “El Real Madrid no tiene intención de abdicar: 1-2 en el Allianz Arena. El partido de ida de los cuartos de final deja poco espacio para la esperanza del Bayern. Ancelotti tendrá que inventar un hechizo o decir adiós al torneo. El rey de la noche, como de costumbre, fue Cristiano Ronaldo. Llegó a los 100 goles en competición europeo, el primero en tener éxito en ese reto tan monstruoso”.

‘Globosporte’: ¿Quién es ese tipo?: “¡CR100! Cristiano marca dos, pone fin a su ayuno y alcanza una nueva marca en el Real Madrid.El luso comanda la victoria merengue y se convierte en el primer jugador de la historia en anotar 100 goles en competición europea.

