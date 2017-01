El reconocido jugador Cristiano Ronaldo refirió a la FIFA que ya es parte de “la historia del fútbol mundial”.

El pasado lunes, Ronaldo conquistó el galardón ‘The Best’, como mejor jugador del mundo en 2016:

“Yo no tengo dudas de que ya estoy en la historia del fútbol. Ese era mi mayor objetivo, desde que empecé a jugar al fútbol: no ser tan sólo un jugador, sino una estrella, e intentar ser siempre el mejor. Y lo he conseguido: los títulos hablan por sí solos, tanto los colectivos como los individuales, los récords…”.