Es imposible no derrochar felicidad cuando uno alcanza algún mérito u objetivo en la vida. Ya sea porque has obtenido un nuevo puesto de trabajo o porque has ganado la mismísima copa de la Champions League, la emoción de alegría es la misma. ¿Qué mejor que celebrar ese especial momento con tu pareja?

Así lo dejó demostrado Cristiano Ronaldo el último sábado tras ganar ‘la orejona’ de la Champions League. El Real Madrid venció por 4-1 a la Juventus y CR7 no tuvo mejor idea que besar, frente a medio mundo, a Georgina Rodríguez, su novia.

Sin embargo, estos románticos episodios no son nada nuevos en el mundo del deporte. ¿Alguien recuerda el apasionando momento entre Gerard Piqué y Shakira tras la final de la Copa del Rey? O quizás, ¿el frenético beso entre Íker Casillas y su novia la periodista, luego de que España alzara la copa del Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010?

Cristiano Ronaldo y el romántico beso a su novia en la celebración de la Champions

A continuación, les dejamos estos otros cuatro casos que recogimos para recordar que el amor es un sentimiento que no se puede dejar de lado en momentos tan especiales.

Andy Murray en los JJ.OO. Londres 2012

En el año 2012,una nueva edición de los Juegos Olímpicos se celebraba en Londres, Inglaterra. La disciplina de tenis era la más esperada por los atractivos encuentros que prometía. Fue así que a la final de este deporte, Andy Murray y Roger Federer se batieron a duelo para alcanzar la medalla de oro.

Finalmente, el escocés pudo ganarle al suizo. Los sets quedaron 6-2, 6-1 y 6-4 a favor de Murray. La celebración se resumió en ir a besar a su novia Kim Sears.

Gerard Piqué y Shakira: un amor de nunca acabar

El fútbol es uno de los deportes que más celebraciones románticas ha tenido. Desde pedidas de mano, hasta prolongados besos son los que se han visto en reiteradas oportunidades. Claro ejemplo es el de Gerard Piqué y la colombiana Shakira.

Era el año 2015, cuando el equipo azulgrana pudo ganar nuevamente la Copa del Rey. Esto fue motivo suficiente para que Shakira baje de las tribunas del estadio para ir corriendo a los brazos de Gerard Piqué. El beso no se hizo esperar.

Steffi Graf y André Agassi, una relación entre raquetas

Steffi Graf y André Agassi son dos tenistas de profesión y para ellos amarse es un deporte que nunca dejan de practicar. Ambos saben lo que es triunfar y sufrir derrotas.

Entre los dos, suman ocho títulos individuales (uno para él y siete para ella). Todos estos reconocimientos llevaron a que en el año 2009, nada les importara derrochar amor y ternura en la pista central de Wimbledon. Un gran beso aplaudido fue el foco de atención de las cámaras.

Íker Casillas y su novia la periodista deportiva

Era el año 2010 cuando España logró alzar la Copa Mundial de Sudáfrica. Este acontecimiento llenó de júbilo a muchos. Luego de las celebraciones en la cancha y las fotografías respectivas, los periodistas se abalanzaron hacia los jugadores para entrevistarlos.

Una de ellas fue Sara Carbonero, quien buscó a su novio Casillas para que le dé unas declaraciones. Sin embargo, le dio algo más que unas típicas respuestas futboleras. El portero, en plena conversación, le dio un beso frente a cámaras. El mundo se enterneció a mil por hora en aquella oportunidad.

