Conoce los partidos que se juegan este lunes por el ‘Boxing Day’

La puesta en escena del conocido “‘Boxing Day’”;http://peru21.pe/noticias-de-boxing-day-111970 pone a prueba la gran racha del Chelsea (1° con 43), que recibe al Bournemouth para agrandar su ventaja sobre sus perseguidores y aumentar a doce sus victorias de forma consecutiva.

Todo es propicio para los ‘blues’, que rentabilizan el buen momento de Diego Costa, autor de 13 tantos y cinco asistencias esta temporada.

En tanto, su rival es frágil a domicilio, pues solo ha ganado uno de sus diez últimos partidos como visitante.

Quien intentará impedir que Chelsea se escape será Manchester City (3° con 36), que visitará al Hull City.

Dato:

Liverpool (2° con 37) recibe mañana por la tarde al Stoke City.

Programación completa del *Boxing Day de la Premier League*

AFC

Watford vs. Crystal Palace (7:30 a.m.)Arsenal vs. West Bromwich (10:00 a.m.)Burnley vs. Middlesbrough (10:00 a.m.)Chelsea vs.Bournemouth (10:00 a.m.)Leicester City vs. Everton (10:00 a.m.)Manchester United vs. Sunderland (10:00 a.m.)Swansea City vs. West Ham United (10:00 a.m.)Hull City vs. Manchester City (12:15 p.m.)